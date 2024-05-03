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        Fethiyespor, sezonu Erzincan'da bitirecek

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hiçbir iddiası kalmayan Fethiyespor sezonun son maçında yarın deplasmanda Play-Off'u garantileyen 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:11
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        Fethiyespor, sezonu Erzincan'da bitirecek
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        TFF2’nci Lig Kırmızı Grup’ta hiçbir iddiası kalmayan Fethiyespor sezonun son maçında yarın deplasmanda Play-Off’u garantileyen 24Erzincanspor’la karşı karşıya gelecek. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak müsabakayı Burak Demirkıran yönetecek. Fethiyespor teknik patronu Selahaddin Dinçel sezonu iyi bir sonuçla bitireceklerini ifade etti.

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