Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Mahallesi önlerinde bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, TAHLİSİYE-4 hızlı can kurtarma botunca yedeklendi.
Tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.
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