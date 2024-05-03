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        Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:31
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        Marmaris önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi önlerinde karaya oturan ve içinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Mahallesi önlerinde bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        İçerisinde 3 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, TAHLİSİYE-4 hızlı can kurtarma botunca yedeklendi.

        Tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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