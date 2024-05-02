Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Utku Denizatay (24) kısa süre sonra kayalıklara düştü.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma timi ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılarak sedyeye alınan Denizatay, ambulansa ulaştırıldı.

        Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Denizatay, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Kız arkadaşının tartıştığı grubu taradı!
        Kız arkadaşının tartıştığı grubu taradı!
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"

        Benzer Haberler

        Destici: Elbette ki şartların iyileştirilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi...
        Destici: Elbette ki şartların iyileştirilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi...
        Doğa yürüyüşünde ayak bileğini kıran Avustralyalı turisti JAK kurtardı
        Doğa yürüyüşünde ayak bileğini kıran Avustralyalı turisti JAK kurtardı
        Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı
        Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı
        Bodrum'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
        Bodrum'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
        BBP Genel Başkanı Destici, Muğla'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Muğla'da konuştu:
        Muğla'daki tarihi Likya Yolu'nda ayağı kırılan turist kurtarıldı
        Muğla'daki tarihi Likya Yolu'nda ayağı kırılan turist kurtarıldı