BGC üyelerinden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'a hayırlı olsun ziyareti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarete, BGC Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Turan, Fırat Akay, Baran Akcan ve dernek üyeleri katıldı.

Başkan Aras, Bodrum'dan gelen heyeti samimiyetle karşılayarak, teşekkür etti.

BGC Başkanı Eren Ayhan da dernek üyeleri ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "5 yıl boyunca görev yaptığımız ilçede Belediye Başkanı olarak görev yaptınız. Basınla ilişkileriniz her zaman çok iyi oldu. Muğla'daki görevinizde şahsım ve BGC adına başarılar dilerim." ifadesini kullandı.