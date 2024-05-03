Muğla'da iş yerine silahlı saldırıya tutuklama

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerine silahlı saldırıda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Oktay Arılık (36), tutuklandı.

Olay, 29 Nisan'da merkez ilçe Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Bahçeyaka'ya ait inşaat malzemeleri satılan iş yerine gelen çalışanlar, camlardaki mermi izlerini görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerine tabancayla 7 el ateş edildiğini tespit etti. Bahçeyaka, polisteki ifadesinde, şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan bir süre önce şüphelilerin otomobille iş yeri çevresinde keşif yaptığını belirledi. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Oktay Arılık ile M.D.’yi Kötekli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Operasyonda olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay Arılık tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Arılık, polisteki ifadesinde, "PVC kapı ve pencere işi yapıyorum. Muhammet Bey'in inşaatlarının işini yapacaktım. Kendisi daha sonra nedensiz bir şekilde işten vazgeçti. Sinirlendiğim için iş yerine ateş ettim" dedi.