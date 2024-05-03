Bodrum'da içme suyu hattında patlama oldu, kara yolu trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı.

Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

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