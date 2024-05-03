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        Bodrum'da içme suyu hattında patlama oldu, kara yolu trafiğe kapatıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:53 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:53
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        Bodrum'da içme suyu hattında patlama oldu, kara yolu trafiğe kapatıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

        Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından yolda çökme oldu, tonlarca su çevreye aktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı.

        Hatta belediye ekiplerince onarım çalışması yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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