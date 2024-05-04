Muğla'da 2 yangın söndürme hava aracı hizmete alındı

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 2 yangın söndürme hava aracı hizmete alındı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan kentte, hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilkinin 1 Mayıs'ta göreve başladığı belirtildi.

Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlanacak helikopterin mürettebatının, 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personel olmak üzere 5 kişiden oluştuğu ifade edilen açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapacak ilk yangın söndürme uçağının da Dalaman'da göreve başladığı bilgisi verildi.