Bodrum FK play-off aşkına

Bodrum FK, Kocaelispor'dan puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın play-off'u resmen garantileyecek. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geçen sezon play-off'ta final oynadıklarını hatırlatarak, "Camiamıza aynı heyecanları yaşatmak istiyoruz. Play-off hattında çok avantajlıyız, sadece işi resmiyete dökeceğiz. Ancak asla disiplinden taviz veremeyiz" dedi.

1'inci Lig'de play-off mücadelesi veren iki takım Bodrum Futbol Kulübü ve Kocaelispor, yarın Bodrum'da karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Oğuzhan Çakır görev alacak.

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