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        Muğla'da MS hastası gencin yol hayali gerçek oldu

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 7 çocuk sahibi Fatma ve Salih Zeki Arslan çiftinin ikinci çocukları 8 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastası Oktay Arslan'ın yol hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:12
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        Muğla'da MS hastası gencin yol hayali gerçek oldu
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 7 çocuk sahibi Fatma ve Salih Zeki Arslan çiftinin ikinci çocukları 8 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastası Oktay Arslan'ın yol hayalini gerçekleştirdi.

        Köyceğiz ilçesi Akköprü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 35 yaşındaki Arslan, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı yürüme güçlüğü çekmeye başlayınca akülü tekerlekli sandalyeyle yaşamını devam ettirmeye başladı.

        Bir yıldır yürüme zorluğu çeken Arslan, üç ay önce yaşlı anne ve babasının market ihtiyaçlarını görebilmek, yaşadığı kısıtlı alandan çıkıp dolaşabilmek için CİMER aracılığıyla Muğla Valisi Akbıyık'a ulaştı.

        Vali Akbıyık’ın talimatıyla, Oktay Arslan'ın köy merkezine gidip gelebileceği yaklaşık 500 metrelik yol düzenlenerek parke taşıyla kaplandı.

        Oktay Arslan, yaptığı açıklamada, 8 yıldır MS hastası olduğunu, altı ayda bir tedavisine devam ettiğini söyledi.

        Yolun yapılmasına çok sevindiğini ifade eden Arslan, "Yaşlı anne ve babamın market ihtiyacını görmek için bunu istedim. Şu an ekmek alıp geliyorum. Yolumuz yapılınca kendim daha rahat geziyorum. Abimin yanına gidiyorum, halamı çok seviyordum ancak rahmetli olmuştu oraya gidememiştim. Komşulara gezmeye gidiyorum. Daha önceden gidemediğim yerlere şimdi rahat rahat gidebiliyorum. Bana bu imkanı sağlayan Muğla Valimiz İdris Akbıyık'a ve Ankara'dan Ahmet Barbaros'a çok çok teşekkür ederim." dedi.

        Baba Salih Zeki Arslan da, yolun el birliği ile yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

        "Oğlumun böyle gezmesine vesile oldular. Yol sayesinde arabasıyla komşularımıza, abilerine gidiyor. Oğlum kadar annesi de çok sevindi. Onun böyle evde durmasına çok üzülüyordu. Sağlığında bütün ihtiyaçlarımızı o karşılardı. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın ellerinden, gözlerinden öperiz. Bize bir şefkat gösterdiler. Hepsinden Allah razı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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