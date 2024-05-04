Bodrum'da ana isale hattındaki patlama nedeniyle 16 mahalleye su verilemeyecek

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana isale hattında yaşanan patlama nedeniyle onarım çalışmaları sürerken, 16 mahalleye bir süre su verilemeyeceği bildirildi.

Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi Yeni Otogar önünden geçen ana isale hattında dün saat 22.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yol yarıldı ve tonlarca su boşa aktı. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler gece saatlerinde bölgede onarım çalışması başlattı. Bu kapsamda, devam eden çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Yoğun trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.