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        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 20:34 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:34
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        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı.

        Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele ediyor.

        Göcek koy içinden start alan tekneler, Kızılada'dan döndü ve yarışı yine Göcek koy içinde tamamladı.

        Yarışın ikinci gününde sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:

        IRC-1

        1- Wings Racing (Fırat Şahin)

        2- Wildwest (Tora Kutoğlu)

        3- Magic Twelve (Taranov Maksim)

        IRC-2

        1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

        2- St Anna (Vlas Kadetov)

        3- Fox-L (Aliaksandr Racheuski)

        IRC-3

        1- Hit Ten Ten (Alexsandr Perezhosin)

        2- Agile (Kalinin Oleg)

        3- Tokyo (Boris Burmentev)

        IRC-4

        1- Space Jockey (Viktor Zakharov)

        2- Ada Sailor (Ali Öztürk)

        3- Lettland (Igors Bukovskis)

        IRCCHR-1

        1- Imagine (Siarhei Martynkou)

        2- Petra (Savelii Tumanov)

        3- Taurus 6 (Iurii Taperov)

        IRCCHR-2

        1- Storm Dancer (Gorbunov Pavel)

        2- Sita (Puzanov Igor)

        3- Esen Mila (Oleg Kuragin)

        IRCCHR-3

        1- Oiron (Andrei Morozov)

        2- Batukaan (Ilya Strakh)

        3- Vega (Belkevich Maxim)

        Yarışlar, 17 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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