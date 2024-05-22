Muğla'da uçuruma devrilen tırın sürücüsü öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde patlayıcı madde yüklü tırın uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde patlayıcı madde yüklü tırın uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Madencilik faaliyetlerinde kullanılan Muhammet İnci idaresindeki 09 DP 061 plakalı patlayıcı yüklü tır, Yatağan-Milas kara yolu Korucuk Mahallesi'nde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İnci'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgeye dağılan patlayıcı maddelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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