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        Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Muğla'nın koylarını dünyaya tanıtıyor

        DURMUŞ GENÇ - Bodrum ilçesi ile uluslararası koylarda bu yıl 5'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, turizme ve ülke tanıtımına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:04
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        Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Muğla'nın koylarını dünyaya tanıtıyor
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        DURMUŞ GENÇ - Bodrum ilçesi ile uluslararası koylarda bu yıl 5'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, turizme ve ülke tanıtımına katkı sağlıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Muğla Valiliğinin desteğiyle DHL Express ana sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele ediyor.

        Organizasyona 16 ülkeden, 26 takımda 300'ün üzerinde sporcu katılıyor.

        Bodrum'un el değmemiş yeşilin maviyle buluştuğu koylarında yelken basan sporcular, bir yandan birincilik için kıyasıya mücadele ederken bir yandan da doğanın tadını çıkartıyor.

        Organizasyonu takip eden basın mensuplarının yaptığı haberlerin yanı sıra geçilen rotaları görüntüleyen yerli ve yabancı sporcular de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla bölgelerin tanıtımına katkı sunuyor.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Bodrum'un ülkenin en önemli turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

        Sporcuların yarışlarda yaklaşık 250 mil mesafe katedeceklerini anlatan Akbıyık, Muğla'nın özellikle su sporlarında çok iyi durumda olduğunu, bölgenin hem kültür turizminde hem spor turizminde artık bir marka haline geldiğini kaydetti.

        İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da düzenlenen yarışlara çok yüksek katılım sağlandığını dile getirdi.

        Hedeflerinin Muğla ve ilçelerindeki turizme katkı sağlamak olduğuna işaret eden Yemlihaoğlu, "Ülkemiz her türlü uluslararası deniz organizasyonunu yapacak tesislere, imkanlara ve yetkin kişilere sahip. Yelken sporu dünyada çok fazla ilgili çekiyor. Elbette bu yayınlar çok fazla sayıda insana ulaşıyor. Ülkemizin sadece coğrafi güzellikleri değil teknik altyapısı, yetişmiş kişi sayısı da bu konuda oldukça yüksek. Tüm bunların ülkemizde olduğunu dünyaya göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

        Yarışları takip için yurt dışından getirilen basın mensuplarıyla yarışın tanıtımı için çaba gösterildiğini belirten Yemlihaoğlu, "Davet ettiğimiz uluslararası basın mensupları filonun içinde yarıştalar, birçok sosyal medya fenomeni de misafir olarak bulunuyor. Elbette ki bütün koylarımız, doğal güzelliklerimiz ve tarihi yapılarla ilgili programlar da düzenleniyor. Sporun yanında kültürel tanıtım da yapılıyor." ifadelerini kullandı.

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş da Muğla'nın "yeryüzü cenneti" olduğunu söyledi.

        Kentin son yıllarda spor organizasyonlarıyla hem ülke hem de Avrupa'nın cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Açıkbaş, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz ay yapılan Cumhurbaşkanılığı Bisiklet Turu'nu takip eden yaklaşık 2 milyor sporsever kentin güzelliklerini yakından gördü. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları da bir marka. Bu sefer de Muğla'nın en güzel koylarını ve güzelliklerini tanıtıyoruz. Milyonlarca insanın izleyebileceği bir etkinlik. Ülkemizin tanıtımı ve turizmi açısından inanılmaz bir etki. Yarışçılar hem Bodrum'un güzelliklerini görürken Uluslararası sularda Rodos ve Simi adalarının etrafında kıyasıya mücadele edecek."

        Yarışlarda derece yapan takımların ödülleri 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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