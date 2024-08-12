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        Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:45 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:45
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        Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Dalyan Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce hakkında 24 ayrı suçtan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (40) yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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