Fethiyespor - Altay: 0-0

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Beykoz Anadoluspor'u 2-0 yenen Altay, hafta içi mesaisinde konuk olduğu Fethiyespor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Fethiye ekibi 29 puana yükseldi. Zorlu deplasmandan 1 puan çıkaran düşme hattındaki Altay'ın puanı ise 15'e çıktı. İzmir temsilcisi deplasmandan 4 maç aradan sonra puan çıkardı. Öte yandan maç öncesi dün Fethiyespor'dan ayrılan santrfor Ahmet Dereli, Anadolu Üniversitesi'ne transfer oldu.

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