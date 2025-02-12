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        Fethiyespor - Altay: 0-0

        STAT:Fethiye İlçeHAKEMLER: Yakup Özhan, Oğuzhan Anıl, Fatih EtirliFETHİYESPOR: Arda Akbulut - Çağan Kayra, Şahan, Berkay Can, Canberk Ömer, Serdar Ümit, Ömer Mert, Samed Hakan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:12
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        Fethiyespor - Altay: 0-0
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        STAT:Fethiye İlçe

        HAKEMLER: Yakup Özhan, Oğuzhan Anıl, Fatih Etirli

        FETHİYESPOR: Arda Akbulut - Çağan Kayra, Şahan, Berkay Can, Canberk Ömer, Serdar Ümit, Ömer Mert, Samed Hakan (Dk. 46 Ali), Muhammet Enes, Özcan (Dk. 75 Emre Bekir), Mehmet Kaan

        ALTAY: Ulaş - Yunus Efe, Kuban, Sefa, Özgür, Murat Berkan (Dk. 90 Ege), Emre, Ali (Dk. 73 Caner), Onur Efe (Dk. 90 Ünal), Deniz (Dk. 90 Onur Yıldız), Murat Uluç (Dk. 73 Mehmet Nur)

        SARI KARTLAR: Serdar Ümit, Muhammet Enes (Fethiyespor), Emre, Mehmet Nur (Altay)

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Beykoz Anadoluspor'u 2-0 yenen Altay, hafta içi mesaisinde konuk olduğu Fethiyespor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Fethiye ekibi 29 puana yükseldi. Zorlu deplasmandan 1 puan çıkaran düşme hattındaki Altay'ın puanı ise 15'e çıktı. İzmir temsilcisi deplasmandan 4 maç aradan sonra puan çıkardı. Öte yandan maç öncesi dün Fethiyespor'dan ayrılan santrfor Ahmet Dereli, Anadolu Üniversitesi'ne transfer oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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