Hakemler: Süleyman Bahadır, İbrahim Ethem Potuk, Oğuzhan Yazır
Sipay Bodrum FK: Bahri Tosun, Omar Imeri (Dk. 90+4 Mert Yılmaz), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Dk. 74 Yusuf Sertkaya), Brazao, Ahmet Aslan (Dk. 74 Ege Bilsel), Hotic, Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi
Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Ayberk Karapo, Vargas (Dk. 75 Adekanye), Lindseth, Benrahou (Dk. 68 Cissokho), Toure, Yusuf Talum (Dk. 90+1 Osman Kahraman), Diony
Goller: Dk. 15 Ayberk Karapo, 90+3 Diony (Manisa FK), Dk. 87 Hotic (penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 42 Benrahou, Dk. 89 Toure (Manisa FK), Dk. 54 Omar Imeri, Dk. 67 Brazao, Dk. 89 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)
