        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Süleyman Bahadır, İbrahim Ethem Potuk, Oğuzhan Yazır

        Sipay Bodrum FK: Bahri Tosun, Omar Imeri (Dk. 90+4 Mert Yılmaz), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Dk. 74 Yusuf Sertkaya), Brazao, Ahmet Aslan (Dk. 74 Ege Bilsel), Hotic, Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Ayberk Karapo, Vargas (Dk. 75 Adekanye), Lindseth, Benrahou (Dk. 68 Cissokho), Toure, Yusuf Talum (Dk. 90+1 Osman Kahraman), Diony

        Goller: Dk. 15 Ayberk Karapo, 90+3 Diony (Manisa FK), Dk. 87 Hotic (penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 42 Benrahou, Dk. 89 Toure (Manisa FK), Dk. 54 Omar Imeri, Dk. 67 Brazao, Dk. 89 Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK)




        MUĞLA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

