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        Emekli Vali Yardımcısı Küçük için Muğla'da tören düzenlendi

        Muğla'da 70 yaşında hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı Ali Haydar Küçük için tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:43
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        Emekli Vali Yardımcısı Küçük için Muğla'da tören düzenlendi
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        Muğla'da 70 yaşında hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı Ali Haydar Küçük için tören yapıldı.

        1997 yılında Muğla'ya Vali Yardımcısı olarak atandıktan sonra kentte spor turizmin gelişmesi için çaba gösteren Küçük, emekli olduktan sonra avukatlık yapmaya başladı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, ani rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren Küçük için Kurşunlu Meydanı'nda düzenlenen tören öncesi eşi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Yaşar Çapcı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Küçük'ün naaşı cenaze mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

        Evli ve 2 çocuk babası olan Küçük'ün cenazesi Şehir Yeni Mezarlığına defnedildi.

        Cenaze Törenine Muğla Vali Yardımcıları, MHP İl Başkanı Burak Demirel, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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