Emekli Vali Yardımcısı Küçük için Muğla'da tören düzenlendi

Evli ve 2 çocuk babası olan Küçük'ün cenazesi Şehir Yeni Mezarlığına defnedildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, ani rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren Küçük için Kurşunlu Meydanı'nda düzenlenen tören öncesi eşi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

1997 yılında Muğla'ya Vali Yardımcısı olarak atandıktan sonra kentte spor turizmin gelişmesi için çaba gösteren Küçük, emekli olduktan sonra avukatlık yapmaya başladı.

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