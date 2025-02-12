Muğla'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı

Evdeki aramada, iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş 6 kilo 112 gram sihirli mantar, 27 kök kenevir, hassas terazi, iklimlendirme ve ışık sistemi, kenevir yağı, kenevir tohumu, 57 litre kaçak alkol, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepearası Mahallesi'nde ikamet eden B.Ç.K.'nın evinde uyuşturucu yetiştirerek ticaretini yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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