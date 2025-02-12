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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:40
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Bodrum

        Hakemler:Yiğit Gönültaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Murat Aktaş

        Bodrum Basketbol: Gizem Tüzün 8, Azra Erçeli̇k 9, Eslem Güler 10, Azra Erçeli̇k, Elif Bati, Zehra Sıla Tunçdemir, Selin Tekin 7, Belçim Naz Şahinkanat 3, İdal Yavuz, Gökçe Gökcen, Ada Songül

        Fenerbahçe Opet: Badiane 30, Milic 19, Olcay Turgut 3, Williams 10, Ayşe Yılmaz 11, Tilbe Şenyürek 9, Selen İrem Baş 8, Ece Erginay, İrem Erdik 6, Tuana Ayşegül Vural 7, Zeynep Naz Töremiş 4

        1. periyot: 12-32

        Devre: 25-56

        3. periyot: 29-77

        MUĞLA

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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