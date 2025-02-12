ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:Bodrum
Hakemler:Yiğit Gönültaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Murat Aktaş
Bodrum Basketbol: Gizem Tüzün 8, Azra Erçeli̇k 9, Eslem Güler 10, Azra Erçeli̇k, Elif Bati, Zehra Sıla Tunçdemir, Selin Tekin 7, Belçim Naz Şahinkanat 3, İdal Yavuz, Gökçe Gökcen, Ada Songül
Fenerbahçe Opet: Badiane 30, Milic 19, Olcay Turgut 3, Williams 10, Ayşe Yılmaz 11, Tilbe Şenyürek 9, Selen İrem Baş 8, Ece Erginay, İrem Erdik 6, Tuana Ayşegül Vural 7, Zeynep Naz Töremiş 4
1. periyot: 12-32
Devre: 25-56
3. periyot: 29-77
MUĞLA
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