KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Muğlalı Kore gazisi, gönüllü gittiği cepheden gururla döndü

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 94 yaşındaki Kore gazisi Süleyman Bozyer, gönüllü olarak gittiği Kore Savaşı'nda Türk askerinin ortaya koyduğu kahramanca mücadelenin gururunu yüreğinde hissediyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74'üncü yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 22'nci bölümünde, Muğlalı gazi Süleyman Bozyer'in anılarına yer verildi.

Kavaklıdere ilçesinde yaşayan Bozyer, askerlik görevi için gittiği İzmir'de, 1950'de Bakanlar Kurulunun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararı ile Kore Savaşı'na gönderildi.

İzmir'de limandan silah arkadaşlarıyla bindiği gemide 1 ay süren yolculuk yapan Bozyer, Kore'de 13 ay kalarak cephede savaştı. Bu süreçte kardeşlerinden öte gördüğü birçok silah arkadaşının şehadetine tanıklık eden Bozyer, savaş sırasında yaşadığı acı ve gurur dolu günleri ilk günkü gibi yüreğinde hissediyor. 5 çocuk ve 11 torun sahibi Süleyman Bozyer, AA muhabirine, İzmir'de askerlik yaptığı dönemde Güney Kore'deki savaşa gitmek için gönüllü olduğunu söyledi. Kore'ye ulaştıklarında eli silah tutan herkesin cephede olduğunu gördüklerini anlatan Bozyer, "Halkı ve çocukları sadece gelirken ve giderken gördük. Biz vardığımızda eli silah tutan cepheye gitmiş. Şehirlerde sadece çoluk çocuk kalmış. Saçakların altında, aç bir şekilde çığrışıyorlar (bağırıyorlar). İhtiyarlar bize cephane ve su çekerlerdi cepheye, dağlara." dedi.

Şehit olanlar için büyük üzüntü duyduklarını anlatan Bozyer, savaş anılarının ve cephede geçirdiği günlerin aklından çıkmadığını dile getirdi. Korelilerin Türkleri çok sevdiğini ifade eden Bozyer, "Yine ihtiyaç olsa yine giderim. Gönüllü gittim ben. Yüzbaşımız vardı, yollamayacak oldu, 'gitmeyeceksin' dedi. 'Gideceğim' dedim. Albay 'gitsin' dedi. İzmir Aliağa'dan gece Sivaslı bir arkadaş vardı, onunla gittik. O iki kez yaralandı orada, bir daha görmedim." diye konuştu. - 5 yıl önce Kore'ye gitmiş