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        Datça'da bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, kaldığı çadırda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:17
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        Datça'da bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
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        Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, kaldığı çadırda ölü bulundu.

        İskele Mahallesi'ndeki çadırda bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, çadırdaki kişinin Haydar Doğruer olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Doğruer'in daha önce Muğla Huzurevi'nde kaldığı, sonrasında Datça'ya gelip yalnız başına çadırda yaşadığı öğrenildi.

        Yapılan incelemenin ardından Doğruer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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