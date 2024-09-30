Datça'da bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu

Yapılan incelemenin ardından Doğruer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, çadırdaki kişinin Haydar Doğruer olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.