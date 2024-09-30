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        Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

        Bodrum-Datça feribot seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 19:43 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:43
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        Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
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        Bodrum-Datça feribot seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Yarın gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 16.00 ile Datça-Bodrum 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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