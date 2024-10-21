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        Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 21:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 21:28
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        Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 8'i çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Bottaki bir kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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