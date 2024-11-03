Fethiye'de dalgıçlar su altında organ bağışına dikkati çekti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, organ bağışının önemine dikkati çekmek için dalış yaptı.

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş ile bir grup dalgıç, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Dalyan Koyu açıklarında dalış gerçekleştirdi.

Dalgıçlar suyun altında "Kaybedilen hayatlara seyirci kalmayın. Organlarınızı bağışlayın, hayat kurtarın" yazılı döviz açtı.

Dalgıçlara, organ nakli konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalar yürüten Organ Nakli Koordinatörü Gamze Yıldırım da eşlik etti.