Bodrum'da ateşe verdiği markette yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, marketi benzin dökerek ateşe verip ağabeyinin ölümüne, kendisiyle 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Erkan S, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Erkan S, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayda yaşamını yitiren Hakan S'nin, bugün memleketi Ordu'da ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şüpheli Erkan S. ile ağabeyi Hakan S'nin inşaat işi yaptığı ve Erkan S'nin alacak meselesinden dolayı olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Hastanede tedavisi devam eden diğer 4 yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bodrum'un Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir marketi işleten Hakan S. (49) ile Erkan S. (47) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S. yanında getirdiği benzin bidonuyla market içindeki ofis ve ev olarak kullanılan odayı ateşe vermişti.