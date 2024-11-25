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        Dört mevsim dalış imkanı sunan Fethiye'nin su altı güzellikleri görüntülendi

        AYŞE YILDIZ - Her mevsim dalışseverlerin rotasında yer alan Muğla'nın Fethiye ilçesinin su altı güzellikleri, belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile beraberindeki ekip tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:14
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        Dört mevsim dalış imkanı sunan Fethiye'nin su altı güzellikleri görüntülendi
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        AYŞE YILDIZ - Her mevsim dalışseverlerin rotasında yer alan Muğla'nın Fethiye ilçesinin su altı güzellikleri, belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile beraberindeki ekip tarafından görüntülendi.

        Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timleri, Bubblesclup ve Best dalış merkezi dalgıçlarıyla Afkule, Meksika Şapkası, Türk hamamı ve Sarıyarlar mevkilerinde dalış gerçekleştirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valiliğince düzenlenen "Sualtı Dalış Turizmi Çalıştayı" kapsamında yapılan dalışta, mercanlar, caretta caretta, aslan balığı, ahtapot, deniz kestanesi, deniz çayırları, balık sürüleri ile su altına yansıyan ışık demetleri kaydedildi.

        Tahsin Ceylan, AA muhabirine, turistik ilçe Fethiye'nin önemli güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

        Dalışseverlerin uğrak yerlerinden biri olan Fethiye'nin son yıllarda Akdeniz ekosisteminde görülen kırılmalardan en çok payını alan bölgeler arasında yer aldığını belirten Ceylan, egzotik türlerin yerli türlere popülasyon olarak göreceli baskısını gözlemlediklerini ifade etti.

        Fethiye'nin dört mevsim dalış imkanı sunduğunu anlatan Ceylan, "Önemli dalış noktalarından Afkule, derinliklerinde çok güzel mercanları barındırır. Birçok fauna flora açısından zengin bir bölge. Işık hüzmelerinin olduğu alanları da görme imkanı bulduk." dedi.

        Ceylan, mağara yapılanmaları ve açıklarda bulunan resiflerin tür çeşitliliği açısından daha iyi konumda olmalarına karşın, bölgedeki yoğun av baskısının türlerin kendilerini toparlamalarına izin vermediğini dile getirdi.

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