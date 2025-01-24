Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor

DURMUŞ GENÇ / OSMAN AKÇA - Türkiye'deki mermer üretiminin yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihracatı yapılarak 400 milyon dolar gelir elde ediliyor.

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, mermerciliğin kentte turizmden sonra en önemli sektör olduğunu söyledi.

Mermer ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan kollar arasında yer aldığını belirten Işık, mermerciliğin Muğla'da ihracatta ikinci sektör olduğunu kaydetti.

Dernek olarak üretim, katma değerli ürün, geri dönüşüm ve marka konularında çalışma yaptıklarını vurgulayan Işık, süreç içinde firmaların kendi ihracatını yapar hale geleceğini dile getirdi.

Sektörde yaklaşık 8 bin çalışan olduğunu belirten Işık, "Bunun yanı sıra nakliye, malzeme, servis, lojistik, alt ürünlerin tedariki gibi alanlarla yaklaşık 15 bin kişi sektörde çalışıyor. Az ama katma değeri yüksek ürün üretmek için çaba gösteriyoruz. Mermer sektöründe geri dönüşümü destekleyici alt kollar da var. Mermer atıklarından birçok ürün elde edilebiliyor. Yaklaşık 20 alt ürün elde edilebiliyor." diye konuştu.

Dernek olarak mermer atıklarının da ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili bilimsel bir çalışma yaptıklarını anlatan Işık, mermer atıklarının tarım, inşaat sektörü, sanayi gibi sektörlerde kullanılan birçok malzemeye ham madde sağladığını ifade etti.

Muğla'da yaklaşık 185 fabrika ve ocak işletmesi bulunduğunu, bunun daha sürdürülebilir hale gelmesi için Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışması yaptıklarını anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Mermer ve doğal taş sektörü ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörler arasında yer alıyor. Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihracatı yapıyoruz. Üst kalitedeki ürünler Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya'ya, bir alt kademedeki ürünler Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor. Aracı firmalarla yaptığımız ihracat yaklaşık 250 milyon dolar civarında. Ürün haline getirilip ihracata dahil olanlarla rakam 400 milyon dolar seviyesine çıkmakta."