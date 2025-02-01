Bodrum'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

Bunun üzerine bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15), 11'i çocuk 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Karaada'da düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

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