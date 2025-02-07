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        Cezaevi firarisi ticari taksinin bagajında yakalandı

        Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden tutuklu, saklandığı ticari taksinin bagajında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:52 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:58
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        Cezaevi firarisi ticari taksinin bagajında yakalandı
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        Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden tutuklu, saklandığı ticari taksinin bagajında yakalandı.

        Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutulan K.S.T'nin, mahkemede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesinin alınmasının ardından tutuklu yargılanmasına karar verildi.

        K.S.T, açık cezaevinden firar etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma yürüttü.

        Marmaris Çetibeli yol kontrol noktasında bir ticari taksiyi durduran ekipler, K.S.T'yi aracın bagajında yakaladı. Sürücü Ç.B.B. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.S.T. cezaevine teslim edilirken, taksi şoförü Ç.B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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