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        Ula Göleti'nin su seviyesi son yağışlarla eski haline döndü

        Muğla'nın Ula ilçesinde önceki aylarda yağış azlığı nedeniyle suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekilen Ula Göleti yağışlarla eski haline döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:20
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        Ula Göleti'nin su seviyesi son yağışlarla eski haline döndü
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        Muğla'nın Ula ilçesinde önceki aylarda yağış azlığı nedeniyle suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekilen Ula Göleti yağışlarla eski haline döndü.

        Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı florası zengin gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanları dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölete gelenler, bir dönem suların çekilmesiyle oluşan adacıklarda yürüyüş yaparken şimdi göletin eski haline dönmesiyle etrafında piknik, yürüyüş yapıyor ve bisiklete biniyor.

        Suların çekildiği alanda daha önce oluşan adacıklar ise yağışlarla yine göletin içinde kaldı. Ula Göleti'nin suyla dolması drone ile görüntülendi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, Ula Göleti'nin son yağışlarla beslendiğini söyledi.

        Kış ayları boyunca gelen yağışlarla baraj ve göletlerdeki su seviyelerinin arttığını belirten Özçelik, şunları kaydetti:

        "Ula Göleti son yıllardaki en yüksek seviyesinde. Küçük bir gölet olmasına rağmen bölgedeki hidrolojik kuraklığın göstergesi olarak değerlendirilebilir. Batı Akdeniz'deki birçok baraj ve göletteki su seviyesi geçen yıla göre artmış durumda. Bölge mevsim normallerinde aralık, ocak ve şubat aylarında yıl boyunca düşen yağışın yaklaşık yarısı kadar yağış almaktadır. Bu yıl sadece aralık ayında dahi 300 milimetrenin üzerinde yağış aldı."

        Özçelik, bunun sonucu olarak bölgedeki birçok baraj ve göletteki su seviyesinin yükseldiğini, Ula Göleti'nin kuruması nedeniyle tabana oturan yüzer iskelelerin de şu an en üst seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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