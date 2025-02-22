Muğla'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmada, "kapalı devre" olarak bilinen ve yalnızca referans ile giriş yapılabilen bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.
Ekiplerin yaptığı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
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