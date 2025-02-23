Muğla'daki "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesince Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen ve 3 gün süren çalıştayda, akademisyenler ve uzmanlarca deprem ve afet yönetimi çok boyutlu konuşulup tartışıldı.

Çalıştay kapsamında "Kıyı Ege’nin Jeolojisi ve Depremselliği", "Depremde Zemin Yapı İlişkisi ve Kentleşme Politikaları", "Anayasa ve İdari Hukuk Boyutuyla Deprem", "Ceza Hukuku Boyutuyla Depremler", "Afet Sonrası Kadın ve Çocuklar" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

"Kıyı Ege’nin Jeolojisi ve Depremselliği", "Mevcut Yapı Stoku ve Güçlendirme ve Yerinde Dönüşüm", "Altyapı Unsurlarının Deprem Etkisi Altındaki Davranışları", "Deprem Sonrası Sosyal, Kültürel ve Hukuki Süreç" ile "Deprem Sonrası Risk Yönetimi ve Dirençli Kentler" atölye çalışmaları da çalıştayda yapılan etkinlikler arasında yer aldı.

Çalıştaydan elde edilen sonuçların deprem riskine karşı dirençli, sürdürebilir ve güvenli şehir inşa etmek amacıyla kullanılması hedefleniyor.

Taslak çalıştay raporunun nihai hali, daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.