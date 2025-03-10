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        Fethiye'deki Çatalarık Mezarlığı'na 5 milyon liralık yatırım

        Fethiye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Çatalarık Mahalle Mezarlığı'nda 5 milyon liralık projeyle mezarlık alanına 20 dönüm yeni bölüm eklenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:13
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        Fethiye'deki Çatalarık Mezarlığı'na 5 milyon liralık yatırım
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        Fethiye Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Çatalarık Mahalle Mezarlığı'nda 5 milyon liralık projeyle mezarlık alanına 20 dönüm yeni bölüm eklenecek.

        Çalışmalar kapsamında 2 bin metre bordür, 5 bin metrekare beton kilit parke, 700 metre panel çit, 140 metre taş duvar ve sundurma yapımı gerçekleştirilecek.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, mezarlığa 20 dönümlük yeni bir alan daha ekleneceğini, mezarlığın çevresinin düzenli ve temiz görünüme kavuşturulacağını söyledi.

        Proje sayesinde ziyaretçilerin, sevdiklerini daha huzurlu ve bakımlı ortamda anmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Karaca, "Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarıyla uzun yıllar hizmet verecek kalıcı bir değer oluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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