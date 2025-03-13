Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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