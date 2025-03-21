Muğla'da yem kırma makinesine düşen çiftçi öldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yem kırma makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yem kırma makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.
Köyceğiz Mahallesi'nde evin bahçesinde bulunan samanları yem kırma makinesine atan Fevzi Karakartal (38), dengesini kaybederek makinenin içine düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Karakartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öte yandan yem kırma makinesi, Karakartal'ın cenazesinin çıkartılması için vinç yardımıyla Orman İşletme garajına götürüldü.
Bursa'dan gelen ekiplerin makineyi sökmesinin ardından Karakartal'ın cenazesine ulaşıldı.
Karakartal'ın cenazesi, daha sonra Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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