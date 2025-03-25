Muğla'da "Büyük Aile İftarı" yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Büyük Aile İftarı" gerçekleştirildi.

Bodrum'da bir otelde yapılan iftarda şehit ailesi, gaziler, koruyucu aileler, sosyoekonomik destek hizmetinden faydalanan aileler, evliliklerinde 50. yılı dolduran şehit Selim Panha’nın anne ve babası, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ve aileleri ile Bakanlığın geçmişte kurum bakım hizmetinden yararlanan aileler "Büyük Aile İftarı"nda buluştu.

İftar öncesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara kurum yetkilileri İlçede hane ziyaretleri de yaparak bir süre sohbet etti.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Çiğdem Ünlü Çeber, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İstihdam Daire Başkanı Cem Gökmen Gökçe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Özden İşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Müdür Yardımcısı Kuduret Gültaş, Bodrum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gülcan İncedayı Doğmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Bodrum İlçe protokolü katıldı.