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        Muğla'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı törenlerle kutlandı

        Muğla'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ekipler şehir turu attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:25
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        Muğla'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı törenlerle kutlandı
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        Muğla'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ekipler şehir turu attı.

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

        Programa Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, STK temsilcileri ile polisler katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

        Tören kapsamında, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, otomobil ve özel hareket aracından oluşan polis araçlarıyla şehir turu yaptı.

        Eski Otogar'daki polis noktasından hareket eden ekipler, Cevat Şakir, Neyzen Tevfik ve Osman Nuri Bilgin Caddelerinden Gümbet Değirmenler mevkisine ilerledi.

        Bölgeden geçen araçlar ve motosiklet sürücüleri kornalarını çalarak korteje destek oldu.

        Yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi gösterdiği tur, dronla görüntülendi.

        - Dalaman

        Dalaman Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, kurum müdürleri, STK temsilcilerinin katılımıyla saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri Dalaman İlçe emniyet Müdürlüğü personelinin de polis gününü görev yerlerinde ziyaret ederek kutladı.

        - Ortaca

        Ortaca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Polis haftası kapsamında şehitler anısına Ortaca Merkez Camisi'nde mevlit okunarak lokma döktürülecek.

        - Fethiye

        Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur tarafından kaymakamlık binası önünde Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Törene Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından ilçe emniyet müdürlüğünde kutlama programı gerçekleştirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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