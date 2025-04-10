Muğla'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı törenlerle kutlandı

Ortaca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri Dalaman İlçe emniyet Müdürlüğü personelinin de polis gününü görev yerlerinde ziyaret ederek kutladı.

Bölgeden geçen araçlar ve motosiklet sürücüleri kornalarını çalarak korteje destek oldu.

Eski Otogar'daki polis noktasından hareket eden ekipler, Cevat Şakir, Neyzen Tevfik ve Osman Nuri Bilgin Caddelerinden Gümbet Değirmenler mevkisine ilerledi.

Tören kapsamında, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet, otomobil ve özel hareket aracından oluşan polis araçlarıyla şehir turu yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

Programa Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, STK temsilcileri ile polisler katıldı.

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