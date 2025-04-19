Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Dalaman'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" festivali düzenlendi

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalaman'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" festivali düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" festivali düzenlendi.

        19-20 Nisan arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sürecek etkinliklerde palyaço, yüz boyama, şişme oyun alanları ve çuval yarışmaları ile çocuklar eğlenme fırsatı bulacak.

        Belediye Başkanı Sezer Durmuş, yaptığı açıklamada, etkinliklerin çocukları mutlu ettiğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bu tür etkinliklerimiz sürecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Fethiyespor, Kırklarelispor'u ağırlayacak
        Fethiyespor, Kırklarelispor'u ağırlayacak
        Bodrum FK lidere direnemedi
        Bodrum FK lidere direnemedi
        Marmaris esnafından belediyenin uygulamasına tepki
        Marmaris esnafından belediyenin uygulamasına tepki
        Marmaris'te esnaf belediyenin önünde eylem yaptı
        Marmaris'te esnaf belediyenin önünde eylem yaptı
        MIYC Trio Cup Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı
        MIYC Trio Cup Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı
        Firari FETÖ hükümlüsü Yargıtay eski hakimi Köseoğlu, Muğla'da yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü Yargıtay eski hakimi Köseoğlu, Muğla'da yakalandı