Dalaman'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" festivali düzenlendi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" festivali düzenlendi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" festivali düzenlendi.
19-20 Nisan arasında Cumhuriyet Meydanı'nda sürecek etkinliklerde palyaço, yüz boyama, şişme oyun alanları ve çuval yarışmaları ile çocuklar eğlenme fırsatı bulacak.
Belediye Başkanı Sezer Durmuş, yaptığı açıklamada, etkinliklerin çocukları mutlu ettiğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bu tür etkinliklerimiz sürecek." ifadesini kullandı.
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