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        Beslediği atlara nalbant bulamayan ambulans şoförü, unutulmaya yüz tutan mesleği öğrendi

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Ortaca ilçesinde ambulans şoförlüğü yapan 35 yaşındaki Muhammet Tutar, kendi çabasıyla öğrendiği nalbantlığı yaşatmak için mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:10
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        Beslediği atlara nalbant bulamayan ambulans şoförü, unutulmaya yüz tutan mesleği öğrendi
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        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Ortaca ilçesinde ambulans şoförlüğü yapan 35 yaşındaki Muhammet Tutar, kendi çabasıyla öğrendiği nalbantlığı yaşatmak için mücadele ediyor.

        Dalyan Mahallesi'nde yaşayan ambulans şoförü Tutar, dedesinin ve babasının sevgiyle beslediği atlara merak saldı.

        Çocukluğundan bu yana evlerinin ahırlarında nesli devam eden atların bakımını sürdüren Tutar'ın, ikisi aygır, üçü kısrak ve biri tay olmak üzere 6 atı bulunuyor.

        Atlarının nalını ilk zamanlarda çevre illerden gelen nalbantlara çaktıran Tutar, bu mesleği yapanların azalması ve ihtiyacın karşılanamaması nedeniyle 8 yıl önce işi öğrenmeye karar verdi.

        Merak saldığı mesleği son temsilcilerinden öğrenen Tutar, zamanla kendini geliştirdi ve işinde ustalaştı. Hem kendi atlarına nal çakan hem de çevresine yardımcı olan Tutar, şimdi unutulmaya yüz tutmuş nalbantlığın devam etmesi için mücadele ediyor.

        - "İhtiyaç duyanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum"

        Tutar, AA muhabirine, babasının ardından üçüncü kuşak olarak atlarla ilgilendiğini söyledi.

        Yavaş yavaş nalbantlıkta kendini geliştirdiğini anlatan Tutar, "Hobi olarak kendi atlarımın nalını çakıyorum. İhtiyaç duyanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

        Atların doğal ortamlarında koşarken tırnaklarının kırıldığını, törpülendiğini belirten Tutar, ahırlarda beslenen atların uzayan tırnaklarının 45-60 gün arasında kesilip törpülenmesi gerektiğini vurguladı.

        Nalın atın ayağını zarar verebilecek taş ve diken gibi unsurlardan koruduğunu dile getiren Tutar, "Çevrede hobi olarak at bakan arkadaşlarım var. Onlara da at, at hastalıkları ve nal konusunda yardımcı oluyorum. Atçılıkla uğraştığım için çevremden çok olumlu dönüşler oluyor. Atlar, insanların maddi olarak uzak kaldığı ama manevi olarak yakın olmaları gereken hayvanlar. İnsanın ruhunu besleyen, dokunduğunda bile farklı hissiyat uyandıran bir varlık. Yakın çevrem gelip ata binebiliyor, dokunup sevebiliyor." diye konuştu.

        Tutar, at bakımının zor ve masraflı olduğunu, bu nedenle atçılığın ülkede çok da yaygın olmadığını kaydetti.

        - "Nal, atın temel ihtiyaçları arasında ilk sırada"

        Atlara çaktığı nalların çok beğenildiğini belirten Tutar, "Nalbantlık, tükenmeye yüz tutan bir meslek. Mesleğin yaşaması için yeni başlayan insanların olması gerekiyor. At, nalbant olmadan olmaz çünkü atın temel ihtiyaçları arasında nal ilk sırada yer alıyor. Bir at gemsiz, eyersiz yürüyebilir ama nalsız yürüyemez. Atçılığın gelişimi için devam etmesi gereken en önemli meslek de nalbantlık. Ben de bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Yeni yetişen insanlar umarım en azından bizim yükümüzü hafifletir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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