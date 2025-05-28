Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Adwani, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ı ziyaret etti

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed Al-Adwani​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş ve MUTSO Meclis Başkanı Koray Özcan da hazır bulundu.

Büyükelçi Adwani, Türkiye ile Kuveyt arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Muğla’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, kentin doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Adwani, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin tarihsel bir temele dayandığını belirterek, "Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin tarihi bir gücü olduğuna inanıyorum. Halihazırda 1,5 milyon Kuveytli vatandaşımız Türkiye'de yaşıyor. Aynı zamanda yaklaşık 600 bin Türk vatandaşı da Kuveyt'te yaşamaktadır. Kültürel bağlarımızın güçlü olması, her iki toplum açısından da büyük fayda sağlayacaktır. Kuveyt’te faaliyet gösteren Türk firmaları bulunmaktadır ve bu ticareti daha da ileriye taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Muğla'nın turizm potansiyeli ve kültürel birikimine ilgi duyduklarını dile getiren Adwani, iki ülke arasındaki ticari diplomasinin daha görünür hale gelmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Adwani, haziran ile eylül ayları arasında ülkesinden Bodrum, Antalya ve Trabzon'a direkt uçuşların başlayacağını da sözlerine ekledi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla'nın başta turizm olmak üzere tarım ve mermer sektöründeki potansiyelini anlattı.

Kuveyt ile ilişkilerin gelişmesini önemsediklerini anlatan Aras, "Bir milyon nüfusumuza karşılık turizm potansiyelimiz de çok yüksek. Yılda 3,5 milyon yabancı turist ağırlıyoruz, 7 milyona yakın yerli turist ağırlıyoruz. Bodrum, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye gibi çok önemli turizm destinasyonlarımızda çok iyi dünyaca ünlü zincir oteller, restoranlarımız ve marinalarımız yer almakta ve bunların hepsi de dünyada tanınan destinasyonlar." dedi.

Aras, Kuveyt ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.