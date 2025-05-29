Fethiye'nin turistik ve kültürel zenginlikleri Çin'de tanıtıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistik ve kültürel zenginlikler Çin'de düzenlenen fuarda tanıtıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (FTSO) yapılan açıklamada, Çin'in Şangay kentinde 27-29 Mayıs'ta ITB China Turizm Fuarı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.

Fuarda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi öncülüğünde, FTSO ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği katkılarıyla kurulan Fethiye masasına, Çinli turizm profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından kurulan 'Go Türkiye' standında yer alan Fethiye masasında, Fethiye'nin Çince tanıtım broşürlerinin yanı sıra turistik merkezlere ilişkin görsellerin yer aldığı hediyeler dağıtıldı. Fethiye heyeti, standı ziyaret eden turizm profesyonellerine turistik ve kültürel zenginliklerin yanı sıra yamaç paraşütü başta olmak üzere bölgede yapılan alternatif spor aktiviteleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Heyet ayrıca diğer ülke stantlarını ziyaret ederek yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi."