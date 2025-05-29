Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'nin turistik ve kültürel zenginlikleri Çin'de tanıtıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistik ve kültürel zenginlikler Çin'de düzenlenen fuarda tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'nin turistik ve kültürel zenginlikleri Çin'de tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistik ve kültürel zenginlikler Çin'de düzenlenen fuarda tanıtıldı.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (FTSO) yapılan açıklamada, Çin'in Şangay kentinde 27-29 Mayıs'ta ITB China Turizm Fuarı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.

        Fuarda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi öncülüğünde, FTSO ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği katkılarıyla kurulan Fethiye masasına, Çinli turizm profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından kurulan 'Go Türkiye' standında yer alan Fethiye masasında, Fethiye'nin Çince tanıtım broşürlerinin yanı sıra turistik merkezlere ilişkin görsellerin yer aldığı hediyeler dağıtıldı. Fethiye heyeti, standı ziyaret eden turizm profesyonellerine turistik ve kültürel zenginliklerin yanı sıra yamaç paraşütü başta olmak üzere bölgede yapılan alternatif spor aktiviteleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Heyet ayrıca diğer ülke stantlarını ziyaret ederek yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi."

        FTSO'yu temsilen fuarda yer alan 9 Nolu Oto Kiralama ve Seyahat Acenteleri Meslek Komitesi Üyesi Zafer Şekerci, Çin'de Fethiye'ye gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

        Çin'de Fethiye’nin bilinirliğinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Şekerci, "Fuar alanında Türkiye standımızın konumu da ilginin yüksek olmasında çok etkiliydi. Fethiye'nin tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösterdik. Yamaç paraşütü başta olmak üzere bölgemizde yapılan alternatif spor aktiviteleri hakkında çok fazla soru aldık. Fuarın olumlu yansımalarını yıl boyunca görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Trump yönetimi Yüksek Mahkemeye gidebilir
        Trump yönetimi Yüksek Mahkemeye gidebilir
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Muğla sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
        Muğla sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
        Fethiye'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Fethiye'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu kurtarıldı
        Su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu kurtarıldı
        Diyanet İşleri Başkanlığı Arafat'ta "büyük buluşma"nın hazırlıklarına başla...
        Diyanet İşleri Başkanlığı Arafat'ta "büyük buluşma"nın hazırlıklarına başla...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de hastaneyi ziyaret etti
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de hastaneyi ziyaret etti
        Bodrum'daki çifte cinayette, 16 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış mü...
        Bodrum'daki çifte cinayette, 16 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış mü...