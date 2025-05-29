Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı ve denize 20 bin balık yavrusu bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı ve denize 20 bin balık yavrusu salındı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce Göcek açıklarında 14 noktada "Plastik kirliliği ile mücadele" mottosuyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Çalışmada araç lastiği, demir zincirler, plastik ve tenekelerden oluşan 20 ton atık toplandı.

Ayrıca popülasyonu artırmak amacıyla Göcek Körfezi'ne 5 bin levrek ve 15 bin çipura yavrusu bırakıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Denizlerimizi ve balıkçılığımızı tehdit eden plastik kirliliğine karşı hep birlikte mücadele edelim. Tüm tekne sahiplerini, koylarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.