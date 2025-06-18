Görme engelli İngiliz turistin uçma hayali Fethiye'de gerçekleşti
Görme engelli İngiliz turistin uçma hayali Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşti.
Görme engelli İngiliz turistin uçma hayali Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşti.
Yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için ailesiyle Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen 47 yaşındaki Paul Goodwen, pilot Osman Nihat Cengiz ile Babadağ'a çıktı.
Diğer pilotların da yardımıyla hazırlıklarını tamamlayan ikili, 1700 metrelik pistten tandem (ikili) uçuş yaptı.
Yaklaşık 45 dakika uçuş yapan Goodwen, Belcekız Plajı'ndaki piste indi.
Goodwen, görmemesine rağmen uçuş deneyimiyle kendini özgür hissettiğini dile getirdi.
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