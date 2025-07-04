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        Milas'ta ormanlık alandaki yangına müdahale devam ediyor

        Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:59
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        Milas'ta ormanlık alandaki yangına müdahale devam ediyor
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        Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Pınarcık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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