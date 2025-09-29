Habertürk
        Muğla Haberleri

        Sumud Filosu'ndan olumsuz hava şartları nedeniyle 4 aktivist tahliye edildi

        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki 4 aktivist, olumsuz hava şartları nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 23:02 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:02
        Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandı. Fransa ve Malezya vatandaşı 4 aktivist, tahliye talebinde bulundu.

        Sahil Güvenlik ekiplerince tahliyesi gerçekleştirilen aktivistler, Marmaris Limanı'na getirildi.

        Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanan aktivistler, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından karşılandı.

        Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, aktivistlerin ilçede misafir edileceğini belirtirken, "Kardeşlerimiz, çıktıkları yolda fiziken devam edemese de gönüllerinin Gazze'ye yol alan arkadaşlarıyla birlikte olduğunu biliyoruz." dedi.

