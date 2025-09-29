Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı bölgede yaralanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:47 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:47
        Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı bölgede yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çiftlik Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

