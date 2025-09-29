Muğla'da Küresel Sumud Filosu'na destek

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan ve içerisinde Muğlalı aktivist Aylin Kantoğlu'nun da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla basın açıklaması yapıldı. Ardından Ayçin Kantoğlu ile görüntülü görüşüldü.

Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda, Gazze halkının yanında olduğunu göstermek ve Gazze'ye insanı yardım amacıyla yola çıkan, aralarında Muğlalı aktivist Ayçin Kantoğlu ile Türk aktivistlerin de olduğu Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Programın sonrasında Gazze'ye yola çıkan Ayçin Kantoğlu ile canlı görüntülü görüşme yapıldı. Gazze’de bulunan gazeteci Deniz Uğur ve Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu Başkanı Fatih Tuğra Doruk da Muğla'ya görüntülü mesaj gönderdi. Anadolu'dan Gazze'ye Bir Nefes Platformu Başkan Yardımcısı Ayşegül Mungan, insan haklarının sesleri olmaya devam edeceklerini belirterek, "Filistin halkının uzun yıllardır maruz kaldığı zulme ve özellikle 7 Ekim'den sonra soykırıma dönüşen saldırılara karşı sesimizi bir kez daha Muğla'dan yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda insanlığın vicdanına hitap eden 'Gazze'deki çocuklarla birlikte Birleşmiş Milletler Sistemi de ölüyor. Gerçek ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor' sözleri hepimizin hafızasındadır. Adalet mücadelesinin neden hayati olduğunu ortaya koymaktadır. Biz Türk milleti dün olduğu gibi bugün de masumların yanında olmayı zalimin karşısında dimdik durmayı şiar edinmiş bir milletiz" dedi.

'BÜYÜK ZULÜM VAR'

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Gazze'de insanların ve çocukların açlıktan hayatlarını kaybettiklerini ifade ederek, "Başta Ayçin Kantoğlu hemşehrimiz olmak üzere orada zulme karşı direnen, Gazze'deki çocuklara sağlıklı gıda götüren tüm direnişçilere de selamlarımızı gönderiyoruz. Gazze'de insanlık bitiyor. Büyük bir zulüm var, soykırım var. İnsanlar açlıktan ölüyor, çocuklar açlıktan ölüyor, sağlık hizmetlerine ulaşamıyor, musluklardan maalesef zehir akıyor. Gazze'nin her karış toprağı yüz binlerce Gazze'nin kanıyla sulanıyor. Aslında Gazze'de sadece Gazzeliler ölmüyor, insanlık ölüyor, İslam ölüyor, hakikaten tüm varlığa karşı verilen bir zulüm, bir soykırım var" açıklamalarında bulundu.

'SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIMDIR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün gücüyle mazlum milletlere sahip çıkmaya gayret ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sumud, direnç, direniş, özgürlük, onur anlamında kullanılıyor. Filistin halkı yaşadığı bütün acılara rağmen umudunu kaybetmiyor. Onurunu, varlığını korumak için mücadele ediyor, savaşıyor. Sumud filosu da işte bu direnişin denizlere yansıyan bir sembolü oldu. Gazze'de yıllardır süren abluka yüzünden yüz binlerce, milyonlarca insan temel insani haklarından mahrum bırakılıyor. Çocuklar ölümle açlıkla ve hastalıkla sınanıyor. Özellikle son dönemde hepimizin gözleri önünde insanlık tarihinin en ağır suçlarından bir tanesi işleniyor. Sivillerin, kadınların, çocukların, silahsız insanların hepsinin birlikte uçaklarla, bombalarla, toplarla, tanklarla hedef alınması bir savaş değil tamamen soykırımdır. Bunu bütün dünyanın bu şekilde kabul etmesi gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu talebi bizzat Birleşik Milletler kürsüsünden bütün dünyaya haykırmıştır" diye konuştu.