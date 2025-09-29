Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali 22-26 Ekim'de yapılacak

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin 22-26 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük hava oyunları festivallerinden biri olan etkinliğe, farklı ülkelerden birbirinden değerli sporcuların katılacağını belirtti.

Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin 22-26 Ekim'de gerçekleşeceğini ifade eden Karaca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Beş gün boyunca yamaç paraşütü, akrobasi gösterileri, base jump, wingsuit ve paramotor uçuşlarıyla gökyüzü adeta şenlenecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde konserler, dans ve ışık gösterileriyle Ölüdeniz'de eşsiz bir festival atmosferi yaşanacak. Tüm halkımızı ve ziyaretçilerimizi bu görsel şölene davet ediyoruz."