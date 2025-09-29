Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 24 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 kişiyi yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

