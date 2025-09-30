Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 22:14 Güncelleme: 30.09.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği değerlendirilen 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı Denizli yolu polis kontrol noktasında durdurdu.

        Araçtaki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta penaltı ve gol var!
        Maçta penaltı ve gol var!
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar, görevdeki 3'üncü yılını değerlendirdi
        MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar, görevdeki 3'üncü yılını değerlendirdi
        Bodrum'da işitme engelliler ve aileleri bir araya geldi
        Bodrum'da işitme engelliler ve aileleri bir araya geldi
        Muğla'da büyükşehir ve üniversite işbirliğiyle toprak verimliliği artırılıy...
        Muğla'da büyükşehir ve üniversite işbirliğiyle toprak verimliliği artırılıy...
        Şaban Ataş cinayetinde sanıkların cezaları belli oldu
        Şaban Ataş cinayetinde sanıkların cezaları belli oldu
        Bodrum Altın Mozole Ödülleri sahiplerini buldu
        Bodrum Altın Mozole Ödülleri sahiplerini buldu
        Sumud Filosu'ndan tahliye edilen aktivistler Muğla'da misafir edildi
        Sumud Filosu'ndan tahliye edilen aktivistler Muğla'da misafir edildi